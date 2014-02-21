رودريجز: اللعب أو الرحيل عن أتليتكو مدريد

(إفي): أكد الأوروجوائي كريستيان "سيبويا" رودريجيز لاعب وسط أتلتيكو مدريد اليوم الجمعة رغبته في الرحيل عن نادي العاصمة، مشيرا إلى أن الشهرين المقبلين سيكونان "الأخيرين" له في صفوف "الروخيبلانكوس".

وصرح رودريجيز لصحيفة (الموندو) الإسبانية "لست جيدا على الصعيد الشخصي لأنني ألعب دقائق قليلة، ولذا فإن الشهرين المقبلين سيكونان الأخيرين لي في النادي".

وأضاف "سأتدرب غدا مثل العادة في صمت ودون شكوى. يجب أن أدعم زملائي وهذا ما سأفعله ولكنني لا ألعب وسأرحل".

وكان رودريجيز قد شارك في آخر عشر دقائق بمباراة ميلان الإيطالي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي فاز بها أتلتيكو بهدف نظيف، حيث حل محل التركي أردا توران (ق74).