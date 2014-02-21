أخبار عاجلة

صورة.. طرائف التسوق الإلكتروني.. صدمة شاب اشترى "تيشرت" فوصلته مفاجأة -
الأخبار- السيسى يؤكد أهمية دور المصريين بالخارج فى نقل الصورة الحقيقة لما يحدث فى مصر -
النيابة الإدارية: فتح تحقيق عاجل في ضبط مدرس بالبحر الأحمر بـ53 لفافة هيروين -
توافد العشرات من قضاة مجلس الدولة على عمومية مناقشة "قانون السلطة القضائية" -
بعد معركة مسلحة في "نخل".. ضبط اثنين محكوم عليهم بالمؤبد في شمال سيناء -
السجن المؤبد لـ4 متهمين لاتهامهم بحيازة مفرقعات والانضمام لجماعة إرهابية -
المشدد 5 سنوات لـ 17 متهمًا و3 سنوات لحدث في أحداث شغب "طلعت حرب" -
بالصور.. وفد وزارة الري يبحث نتائج حملات إزالة التعديات على النيل بالمنيا -
نقل مدير مدرسة ومجازاة 23 عاملا لإهمالهم في أداء عملهم بالشرقية -
القنصلية المصرية في جدة تتواصل مع الصيادين المصريين المحتجزين بـ"الليث" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

رودريجز: اللعب أو الرحيل عن أتليتكو مدريد

Google+ Print
رودريجز: اللعب أو الرحيل عن أتليتكو مدريد رودريجز: اللعب أو الرحيل عن أتليتكو مدريد

(إفي): أكد الأوروجوائي كريستيان "سيبويا" رودريجيز لاعب وسط أتلتيكو مدريد اليوم الجمعة رغبته في الرحيل عن نادي العاصمة، مشيرا إلى أن الشهرين المقبلين سيكونان "الأخيرين" له في صفوف "الروخيبلانكوس".

وصرح رودريجيز لصحيفة (الموندو) الإسبانية "لست جيدا على الصعيد الشخصي لأنني ألعب دقائق قليلة، ولذا فإن الشهرين المقبلين سيكونان الأخيرين لي في النادي".

وأضاف "سأتدرب غدا مثل العادة في صمت ودون شكوى. يجب أن أدعم زملائي وهذا ما سأفعله ولكنني لا ألعب وسأرحل".

وكان رودريجيز قد شارك في آخر عشر دقائق بمباراة ميلان الإيطالي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي فاز بها أتلتيكو بهدف نظيف، حيث حل محل التركي أردا توران (ق74).

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع