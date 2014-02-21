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باريس سان جيرمان يحتفظ بموتا حتى 2016

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باريس سان جيرمان يحتفظ بموتا حتى 2016 باريس سان جيرمان يحتفظ بموتا حتى 2016

(إفي): أعلن نادي باريس سان جيرمان لكرة القدم اليوم الجمعة أنه مدد تعاقده لموسم مع تياجو موتا، ما يعني أن لاعب وسط منتخب إيطاليا المولود في البرازيل سيظل مرتديا قميص الفريق الفرنسي حتى يونيو/حزيران 2016.

وقال النادي عبر حسابه الرسمي على موقع (تويتر) "باريس سان جيرمان سعيد بإعلان تمديد عقد تياجو موتا حتى 2016"، وذلك إلى جوار صورة للاعب يرفع فيها قميص الفريق.

وانضم موتا إلى صفوف باريس سان جيرمان في يناير/كانون ثان 2012 ، قادما من إنتر ميلان الإيطالي حيث كان يلعب منذ 2009 ، وكان من المقرر أن ينتهي عقده الحالي مع الفريق الباريسي في 2015.

ورغم عدم الإعلان عن قيمة الصفقة لدى انضمامه إلى فريق العاصمة، اتفقت وسائل الإعلام الفرنسية والإيطالية وقتها على أنها بلغت عشرة ملايين يورو، فيما انفردت الثانية بالتأكيد على أن راتب اللاعب سيبلغ مليوني يورو.

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