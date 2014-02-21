أخبار عاجلة

صورة.. طرائف التسوق الإلكتروني.. صدمة شاب اشترى "تيشرت" فوصلته مفاجأة -
الأخبار- السيسى يؤكد أهمية دور المصريين بالخارج فى نقل الصورة الحقيقة لما يحدث فى مصر -
النيابة الإدارية: فتح تحقيق عاجل في ضبط مدرس بالبحر الأحمر بـ53 لفافة هيروين -
توافد العشرات من قضاة مجلس الدولة على عمومية مناقشة "قانون السلطة القضائية" -
بعد معركة مسلحة في "نخل".. ضبط اثنين محكوم عليهم بالمؤبد في شمال سيناء -
السجن المؤبد لـ4 متهمين لاتهامهم بحيازة مفرقعات والانضمام لجماعة إرهابية -
المشدد 5 سنوات لـ 17 متهمًا و3 سنوات لحدث في أحداث شغب "طلعت حرب" -
بالصور.. وفد وزارة الري يبحث نتائج حملات إزالة التعديات على النيل بالمنيا -
نقل مدير مدرسة ومجازاة 23 عاملا لإهمالهم في أداء عملهم بالشرقية -
القنصلية المصرية في جدة تتواصل مع الصيادين المصريين المحتجزين بـ"الليث" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

«بكين» ترفع مستوى التحذير من التلوث وتُخفّض نشاط عدد من المصانع

Google+ Print

قررت السلطات الصينية، الجمعة، وقف أكثر من 100 مصنع عن العمل في العاصمة بكين، نظرًا لقيام السلطات المحلية ببكين برفع مستوى التحذير من التلوث إلى المستويات الخطيرة، وسط إشارات على استمرار الضباب الدخاني حتى نهاية الأسبوع المقبل.

وأصدرت سلطات العاصمة بكين قرارات عاجلة لحوالي 36 شركة ومصنعًا بوقف الإنتاج وتخفيض إنتاج 75 شركة ومصنعًا، كجزء من آلية الاستجابة لمستوى الخطر باللون البرتقالي، ثاني أعلى مستوى في النظام الذي يضم أربعة ألوان.

ورفعت السلطات الصينية مستوى التحذير إلى اللون البرتقالي بعد يوم من وضع اللون الأصفر عندما تجاوز مؤشر جودة الهواء بالمدينة 250، في إشارة إلى التلوث الهوائي الخطير.

كما حثت حكومة العاصمة الصينية المواطنين على البقاء داخل البيوت واستخدام وسائل النقل العام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية