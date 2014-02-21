«بكين» ترفع مستوى التحذير من التلوث وتُخفّض نشاط عدد من المصانع

قررت السلطات الصينية، الجمعة، وقف أكثر من 100 مصنع عن العمل في العاصمة بكين، نظرًا لقيام السلطات المحلية ببكين برفع مستوى التحذير من التلوث إلى المستويات الخطيرة، وسط إشارات على استمرار الضباب الدخاني حتى نهاية الأسبوع المقبل.

وأصدرت سلطات العاصمة بكين قرارات عاجلة لحوالي 36 شركة ومصنعًا بوقف الإنتاج وتخفيض إنتاج 75 شركة ومصنعًا، كجزء من آلية الاستجابة لمستوى الخطر باللون البرتقالي، ثاني أعلى مستوى في النظام الذي يضم أربعة ألوان.

ورفعت السلطات الصينية مستوى التحذير إلى اللون البرتقالي بعد يوم من وضع اللون الأصفر عندما تجاوز مؤشر جودة الهواء بالمدينة 250، في إشارة إلى التلوث الهوائي الخطير.

كما حثت حكومة العاصمة الصينية المواطنين على البقاء داخل البيوت واستخدام وسائل النقل العام.