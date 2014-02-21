مقتل زعيم إسلامي ليبي سابق في تحطم الطائرة في تونس

قالت مصادر رسمية ليبية، الجمعة، إن العضو السابق في الحكومة الانتقالية الليبية، عيسى مفتاح الدوادي، كان على متن الطائرة العسكرية الطبية، التي تحطمت، قبيل فجر الجمعة، بالقرب من تونس العاصمة.

وقالت الحكومة الليبية، في بيان، إن «الدوادي» كان «مريضًا»، ومتوجهًا إلى تونس للعلاج.

وكان «الدوادي»، «أمير» سابق بالجماعة الإسلامية المقاتلة، التي كانت محظورة في عهد نظام معمر القذافي.

وأعلن نائب وزير الدفاع، الذي كان عضوًا في الجماعة، مقتل زعيم الحركة السابق عبر صفحته على موقع «فيس بوك».

وتحطمت الطائرة، في منطقة قرمبالية، على بعد نحو 40 كيلومترًا جنوب العاصمة، بينما كانت تقوم برحلة بين مطار «معيتيقة» في طرابلس وتونس، مما أدى إلى مقتل ركابها البالغ عددهم 11 شخصًا.