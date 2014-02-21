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مقتل ناشط في مظاهرات جنوب اليمن رفضًا للفيدرالية

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قالت تقارير إعلامية، الجمعة، إن آلاف اليمنيين خرجوا بمدينة عدن في مظاهرات للتعبير عن رفضهم للفيدرالية، التي أقرها مؤتمر الحوار الوطني، والتي سينتج عنها تقسيم الجنوب إلى إقليمين.

وقالت قناة «سكاي نيوز» ، الجمعة، إن المظاهرات، التي أعقبت صلاة الجمعة جاءت بناءً على دعوة من قوى «الحراك الجنوبي»، في ذكرى انتخاب الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي.

وسمع دوي إطلاق نار بالقرب من المسيرات، فيما أفاد شهود عيان بسقوط جرحى أثناء محاولة قوات الأمن منع متظاهرين من الاقتراب من ساحة الحرية وسط المدينة.

وقالت وكالة أنباء «الأناضول»، إن أحد أنصار «الحراك الجنوبي» قُتل خلال المظاهرات، وأصيب آخرون.

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