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مصدر: منظمة «إيتا» الانفصالية بدأت في نزع سلاحها

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قال عضو لجنة التحقق الدولية، المكلفة بضمان وقف إطلاق الناربين الإسبانية ومنظمة «إيتا» الانفصالية الباسكية، رام مانيكالينجام، الجمعة، إن المنظمة بدأت في نزع سلاحها.

وقدم عضو اللجنة قائمة بالأسلحة، التي سلمتها «إيتا» في يناير الماض،. وتشمل القائمة أسلحة نارية ومتفجرات وأجهزة تفجير.

وقال «مانيكالينجام» خلال مؤتمر صحفي في بلباو: «اللجنة واثقة من أن هذه الخطوة هامة وذات مصداقية وسوف تؤدي إلى عدم قيام (ايتا) باستخدام كل الاسلحة والذخيرة والمتفجرات التي لديها».

كانت حملة «إيتا» من أجل استقلال إقليم الباسك عن أسبانيا منذ عام 1968 قد أسفرت عن مقتل أكثر من 800 شخص .

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