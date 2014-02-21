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الثلاثاء.. "بحوث الشرق الأوسط بعين شمس" يناقش سياسة مصر الخارجية 2030

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الثلاثاء.. "بحوث الشرق الأوسط بعين شمس" يناقش سياسة مصر الخارجية 2030 الثلاثاء.. "بحوث الشرق الأوسط بعين شمس" يناقش سياسة مصر الخارجية 2030

ينظم مركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس، مؤتمر تحت عنوان: "ملامح السياسة الخارجية لمصر 2030"، وذلك يوم الثلاثاء المقبل 25 فبراير الجارى بقاعة مؤتمرات المركز، وذلك بالتعاون مع مركز باحث للدراسات الفلسطينية والإستراتيجية، ومركز النيل للدراسات الإستراتيجية، تحت رعاية الدكتور حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الوهاب عزت نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع والبيئة.

ويشارك فى المؤتمر نخبة من الأساتذة والمتخصصين من بينهم، الدكتور بشير عبد الفتاح رئيس تحرير مجلة الديمقراطية، وأبو بكر الدسوقى رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، وغيرهم من المتخصصين والباحثين.

ومن المقرر أن يتناول المؤتمر العديد من المحاور، والتى منها التوجهات والأطر السياسية الخارجية المصرية بعد 30 يونيو، ومصر وفلسطين رؤية مستقبلية، وإمكانية تحقيق الوحدة العربية فى القرن العشرين، والدور المصرى فى أفريقيا وتحديات سد النهضة.

ويناقش المؤتمر أيضا الإستراتيجية التركية تجاه ، والازدواجية الأردوغانية، والسياسية الخارجية المصرية تجاه تركيا، والعلاقات المصرية الروسية، والعلاقات المصرية الصينية، ومستقبل الشرق الأوسط فى 2030، وحروب الجيل الرابع.

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مصر 365

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