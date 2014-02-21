أخبار عاجلة

صورة.. طرائف التسوق الإلكتروني.. صدمة شاب اشترى "تيشرت" فوصلته مفاجأة -
الأخبار- السيسى يؤكد أهمية دور المصريين بالخارج فى نقل الصورة الحقيقة لما يحدث فى مصر -
النيابة الإدارية: فتح تحقيق عاجل في ضبط مدرس بالبحر الأحمر بـ53 لفافة هيروين -
توافد العشرات من قضاة مجلس الدولة على عمومية مناقشة "قانون السلطة القضائية" -
بعد معركة مسلحة في "نخل".. ضبط اثنين محكوم عليهم بالمؤبد في شمال سيناء -
السجن المؤبد لـ4 متهمين لاتهامهم بحيازة مفرقعات والانضمام لجماعة إرهابية -
المشدد 5 سنوات لـ 17 متهمًا و3 سنوات لحدث في أحداث شغب "طلعت حرب" -
بالصور.. وفد وزارة الري يبحث نتائج حملات إزالة التعديات على النيل بالمنيا -
نقل مدير مدرسة ومجازاة 23 عاملا لإهمالهم في أداء عملهم بالشرقية -
القنصلية المصرية في جدة تتواصل مع الصيادين المصريين المحتجزين بـ"الليث" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

«حرارة» معلقا على كلمة «البرادعي»: جيدة لكننا نعمل على الأرض

  • مصر
  • 15
Google+ Print

قال الدكتور أحمد حرارة، أحد وكلاء مؤسسي حزب الدستور، بعد عصر الجمعة، إنه يدعم في أول انتخابات للحزب، قائمة «ابتسامة الوطن»، للدكتور حسام عبدالغفار، المرشح على منصب رئيس الحزب، وأنه مستعد لتولي منصب نائب رئيس الحزب، حال فوز القائمة.

وحول تقييمه للكلمة التي وجهها الدكتور محمد البرادعي، رئيس الحزب السابق، إلى شباب الحزب، الجمعة، قال إنها «جيدة جدا لكننا نعمل على الأرض».

وعن سبب عدم ترشحه لرئاسة الحزب، أوضح «حرارة»، أن منصب نائب رئيس الحزب يناسبه حاليا، لأنه لم يقم بعد بالاشتغال بالسياسة والإدارة أو دراستها، وأنه يهتم حاليا بملف العدالة الانتقالية ودراسة حقوق الإنسان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية