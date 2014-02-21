«حرارة» معلقا على كلمة «البرادعي»: جيدة لكننا نعمل على الأرض

قال الدكتور أحمد حرارة، أحد وكلاء مؤسسي حزب الدستور، بعد عصر الجمعة، إنه يدعم في أول انتخابات للحزب، قائمة «ابتسامة الوطن»، للدكتور حسام عبدالغفار، المرشح على منصب رئيس الحزب، وأنه مستعد لتولي منصب نائب رئيس الحزب، حال فوز القائمة.

وحول تقييمه للكلمة التي وجهها الدكتور محمد البرادعي، رئيس الحزب السابق، إلى شباب الحزب، الجمعة، قال إنها «جيدة جدا لكننا نعمل على الأرض».

وعن سبب عدم ترشحه لرئاسة الحزب، أوضح «حرارة»، أن منصب نائب رئيس الحزب يناسبه حاليا، لأنه لم يقم بعد بالاشتغال بالسياسة والإدارة أو دراستها، وأنه يهتم حاليا بملف العدالة الانتقالية ودراسة حقوق الإنسان.