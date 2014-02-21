مصدر قضائى: الانتهاء من التحقيق فى "قضاة من أجل مصر" الأسبوع المقبل

كشف مصدر قضائى، عن أن المستشار محمد شرين فهمي، قاضى التحقيق المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة، للتحقيق فى قضية تأسيس حركة قضاة من أجل مصر، سينتهى من القضية بأكملها الأسبوع المقبل، لافتًا إلى أنه يعكف عن إصدار قرارات مهمة بشأن القضية الأيام المقبلة.

وأوضح المصدر، أنه تم التحقيق مع 80 قاضيًا في القضية، ولم يثبت تورط سوى 26 فقط، مشيرًا إلى أن القرارات الخاصة بالقضية ستكون متفاوتة، وأنه ستتم إحالة القضاة الذى تمت إحالتهم للصلاحية فى القضية لمحكمة جنايات القاهرة، فيما ستتم إحالة آخرين لمجلس تأديب القضاة.

كان المستشار فهمى، قد أصدر قرارًا في القضية بشأن إحالة المستشار وليد شرابى، المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر، لمحكمة جنايات القاهرة بعدما أثبتت التحقيقات تورطه فى إنشاء جماعة مخالفة للقانون وتحريضه لعدد من القضاة للانضمام إليها.