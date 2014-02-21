"النصر الصوفى" يناشد الرئيس البدء فى مشروع المفاعل النووى بالضبعة

ناشد المهندس محمد صلاح زايد رئيس حزب النصر الصوفى، المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية بإعلان البدء المباشر فى تنفيذ مشروع المفاعل النووى فى الضبعة، مشيراً إلى أن مصر جاهزة الآن أكثر من أى وقت مضى ودن حاجة لمناقصة للبدء فى المشروع.

وأكد فى بيانٍ للحزب اليوم، أن مشروع المفاعل النووى فى الضبعة أصبح مطلباً شعبيًّا، ويجب تنفيذه، ولا يقل أهمية عن مستحقات خارطة الطريق، وهو ما يتطلب أن يلبى رئيس الجمهورية ذلك المطلب بعد أن أصبح مشروعًا لكل المصريين.

وأشار زايد إلى أن موقع المفاعل فى منطقة الضبعة يُعَد من أفضل المواقع عالمياً بحسب تقرير وكالة الطاقة الذرية، وتم اختياره من بين 25 موقعًا، وأصبح جاهزاً بعد إنشاء المبانى الإدارية التى كلفت الدولة ما يقارب من 100 مليون جنيه، موضحاً أن تغيير المكان سوف يكلف الدولة 50 مليار جنيه.

وأشاد بموقف القوات المسلحة عندما أعادت أرض المشروع بعد أن استولى عليها بعض الأهالى بوضع اليد فى عهد الرئيس السابق محمد مرسى، مشيراً إلى أنه تم توقيع اتفاقية مع الاتحاد السوفيتى فى 2008 من الممكن تحديثها والبدء فى المشروع، الذى سيوفر الطاقة النظيفة بأسعار ضئيلة لكل المشروعات التى تحتاجها، وسيساهم فى تحلية مياه البحر والبدء فى إنشاء المشاريع الاقتصادية والصناعية والزراعية العملاقة.