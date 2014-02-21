أخبار عاجلة

صورة.. طرائف التسوق الإلكتروني.. صدمة شاب اشترى "تيشرت" فوصلته مفاجأة -
الأخبار- السيسى يؤكد أهمية دور المصريين بالخارج فى نقل الصورة الحقيقة لما يحدث فى مصر -
النيابة الإدارية: فتح تحقيق عاجل في ضبط مدرس بالبحر الأحمر بـ53 لفافة هيروين -
توافد العشرات من قضاة مجلس الدولة على عمومية مناقشة "قانون السلطة القضائية" -
بعد معركة مسلحة في "نخل".. ضبط اثنين محكوم عليهم بالمؤبد في شمال سيناء -
السجن المؤبد لـ4 متهمين لاتهامهم بحيازة مفرقعات والانضمام لجماعة إرهابية -
المشدد 5 سنوات لـ 17 متهمًا و3 سنوات لحدث في أحداث شغب "طلعت حرب" -
بالصور.. وفد وزارة الري يبحث نتائج حملات إزالة التعديات على النيل بالمنيا -
نقل مدير مدرسة ومجازاة 23 عاملا لإهمالهم في أداء عملهم بالشرقية -
القنصلية المصرية في جدة تتواصل مع الصيادين المصريين المحتجزين بـ"الليث" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"النصر الصوفى" يناشد الرئيس البدء فى مشروع المفاعل النووى بالضبعة

Google+ Print
"النصر الصوفى" يناشد الرئيس البدء فى مشروع المفاعل النووى بالضبعة "النصر الصوفى" يناشد الرئيس البدء فى مشروع المفاعل النووى بالضبعة

ناشد المهندس محمد صلاح زايد رئيس حزب النصر الصوفى، المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية بإعلان البدء المباشر فى تنفيذ مشروع المفاعل النووى فى الضبعة، مشيراً إلى أن جاهزة الآن أكثر من أى وقت مضى ودن حاجة لمناقصة للبدء فى المشروع.

وأكد فى بيانٍ للحزب اليوم، أن مشروع المفاعل النووى فى الضبعة أصبح مطلباً شعبيًّا، ويجب تنفيذه، ولا يقل أهمية عن مستحقات خارطة الطريق، وهو ما يتطلب أن يلبى رئيس الجمهورية ذلك المطلب بعد أن أصبح مشروعًا لكل المصريين.

وأشار زايد إلى أن موقع المفاعل فى منطقة الضبعة يُعَد من أفضل المواقع عالمياً بحسب تقرير وكالة الطاقة الذرية، وتم اختياره من بين 25 موقعًا، وأصبح جاهزاً بعد إنشاء المبانى الإدارية التى كلفت الدولة ما يقارب من 100 مليون جنيه، موضحاً أن تغيير المكان سوف يكلف الدولة 50 مليار جنيه.

وأشاد بموقف القوات المسلحة عندما أعادت أرض المشروع بعد أن استولى عليها بعض الأهالى بوضع اليد فى عهد الرئيس السابق محمد مرسى، مشيراً إلى أنه تم توقيع اتفاقية مع الاتحاد السوفيتى فى 2008 من الممكن تحديثها والبدء فى المشروع، الذى سيوفر الطاقة النظيفة بأسعار ضئيلة لكل المشروعات التى تحتاجها، وسيساهم فى تحلية مياه البحر والبدء فى إنشاء المشاريع الاقتصادية والصناعية والزراعية العملاقة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار- السيسى يؤكد أهمية دور المصريين بالخارج فى نقل الصورة الحقيقة لما يحدث فى مصر

الأخبار- السيسى يؤكد أهمية دور المصريين بالخارج فى نقل الصورة الحقيقة لما يحدث فى مصر

القنصلية المصرية في جدة تتواصل مع الصيادين المصريين المحتجزين بـ"الليث"

القنصلية المصرية في جدة تتواصل مع الصيادين المصريين المحتجزين بـ"الليث"

الأخبار - ملخص كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الجالية المصرية فى الولايات المتحدة

الأخبار - ملخص كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الجالية المصرية فى الولايات المتحدة

الدولار يستقر في البنوك المصرية

الدولار يستقر في البنوك المصرية