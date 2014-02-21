بالصور بدء فاعليات مهرجان الإسكندرية للسياحة والآمان

أفتتح عصر اليوم محافظ الإسكندرية ،اللواء طارق مهدى، وكلاً من اللواء أمين عز الدين ،مدير أمن الإسكندرية ،واللواء ناصر العبد مدير مباحث الإسكندرية ،واللواء أحمد حجاج– رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، ومستشار المحافظ للسياحة ودكتور عمرو شوقى – وكيل وزارة الشباب والرياضة ومندوب عن المنطقة المشالية العسكرية، فاعليات مؤتمر الإسكندرية للسياحة والآمان .

ويأتى ذلك فى إطار تنشيط السياحة ،حيث تواجدت سيارات مزينه بالزهور، وتم إقامة رالى موتوسيكلات ودرجات حتى منطقة جليم، وتم إنشاد الموسيقى العسكرية التابعة للمنطقة المشالية العسكرية، علاوة على تجمع مارثون سير على الأقدام من أمام مكتبة الإسكندرية حتى محطة الرمل ،بجانب إفتتاح جدارية سعد زغلول ومقابلة ذوى الإحتاجات الخاصة ودور أيتام ومشاركتهم فى المارثون، والإنتهاء عند قلعة قايتباى .

وبدأت الحفلة الختامية والتى تضم فرق فنون شعبية من الشباب والرياضة وفقرات غنائية تابعة لوزارة الثقافة، وعرض رقصة التانورة، وتم إنشاء ورش اليوم الواحد من رسم على وجوه الأطفال وتوزيع طعام ومشروبات على الحضور.