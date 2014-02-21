لبنان يعتقل متهمًا رئيسيًا بإعداد السيارات الملغومة والانتحاريين

قالت مصادر أمنية لبنانية بارزة، الجمعة، إن الأجهزة الأمنية اعتقلت متشددًا متهمًا بالعمل على تجنيد الانتحاريين وإعداد السيارات الملغومة لصالح جماعة متطرفة كانت وراء الهجمات على المصالح الإيرانية في بيروت.



> وقالت المصادر إن حسن أبو عفلة، الذي اعتقل في بيروت، السبت الماضي، قيادي بارز في كتائب «عبد الله عزام»، التي تبنت الهجوم، الذي استهدف المستشارية الثقافية الإيرانية، في بيروت، الأربعاء، وأسفر عن مقتل 8 أشخاص واثنين من الانتحاريين.

يأتي اعتقال «عفلة» بعد أسبوع من توقيف الجيش اللبناني للفلسطيني، نعيم عباس، الذي يعمل لصالح تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام «داعش».



> وضربت سبع سيارات ملغومة معقل «حزب الله»، في الضاحية الجنوبية لبيروت، منذ 2013، مما أسفر عن مقتل العشرات.

كما شهدت مدينة الهرمل، التي تقطنها أغلبية شيعية تفجيرين انتحاريين وسقوط العديد من الصواريخ.