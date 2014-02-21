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البرلمان الأوكراني يقرر وقف عملية «مكافحة الإرهاب»

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قالت وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية، الجمعة، إن البرلمان الأوكراني، قرر وقف عملية «مكافحة الإرهاب»، التي كان جهاز الأمن الأوكراني أعلن عن بدءها، على خلفية تنامي أعمال الشغب في أنحاء البلاد.

وأضافت الوكالة أن البرلمان الأوكراني حظر أيضًا استخدام القوات المسلحة الأوكرانية في عملية «مكافحة الإرهاب»، وأوعز إلى وزارة الداخلية بإعادة عناصرها بشكل فوري إلى ثكناتهم.
> وكان رئيس جهاز الأمن الأوكراني ألكسندر ياكيمينكو أعلن في 19 فبراير الجاري، عن بدء عملية أمنية لمكافحة ما أسماه «الإرهاب» في جميع أراضي البلاد.

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