وزير الطيران يتفقد مطار القاهرة ويلتقي بعدد من المسافرين

تفقد المهندس عبد العزيز فاضل ، وزير الطيران المدنى ، اليوم الجمعة صالات السفر والوصول بمبنى الركاب رقم 1 ومبنى الركاب رقم 3 للاطمئنان على سير العمل وحركة الركاب والإجراءات الأمنية بالمطار.

التقى فاضل بعدد كبير من المسافرين المصريين والعرب والأجانب فى صالات السفر وتحاور معهم واستمع إلى ملاحظاتهم وتعليقاتهم حول الخدمات المقدمة بالمطار وأيضآ المواطنين المودعين والمستقبلين بالمطار ، كما كلف من جانبه المسئولين فى المطار وشركات الطيران بالعمل على تسهيل كافة إجراءات السفر مع الحفاظ على دقة وكفاءة الإجراءات الأمنية التى تعزز مستويات الأمن داخل المطار القاهرة .

ناشد وزير الطيران خلال جولته بالمطار ، المسافرين بضرورة تفهم الإجراءات الأمنية ، والتعاون مع الأجهزة العاملة داخل المطار وخارجه ، من أجل تيسير إجراءات التفتيش للحقائب والسيارات والأفراد ، وتفقد جميع الأسوار المحيطة بمطار القاهرة للاطمئنان على تأمين مداخل ومخارج المطار والتقى بضباط وأفراد الشرطة في الأكمنة الأمنية حول المطار .

جدير بالذكر ، أن الوزير قام اليوم بافتتاح أعمال الترميم ، والدهانات ، والصيانة والحدائق الملحقة بمسجد فيصل بمطار القاهرة بعد أن تم تجديده .