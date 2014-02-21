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تبادل إطلاق النار بين 4 متهمين والأمن بالمنيا والقبض على 2 منهم

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تبادل إطلاق النار بين 4 متهمين والأمن بالمنيا والقبض على 2 منهم تبادل إطلاق النار بين 4 متهمين والأمن بالمنيا والقبض على 2 منهم

طلق نارى_ أرشيفية

أطلق 4 متهمين الأعيره النارية علي قوة أمنية أثناء القاء القبض عليهم ، ولم تسفر الاشتباكات بين الجانبين عن وقوع أية إصابات، وتم ضبط اثنين منهم .

والمتهمون مطلوب ضبطهم وإحضارهم بقرار من النيابة العامة بالمنيا، لتورطهم فى إقتحام وحرق مركز الشرطة بمركز العدوة شمال المحافظة خلال أحداث العنف التى شهدها المركز ، عقب فض إعتصامي رابعة العدوية والنهضة فى أغسطس الماضي،

تلقى اللواء اسامة متولى مدير امن المنيا، إخطاراً من مأمور مركز شرطة العدوة ، يفيد بأنه أثناء قيام قوة أمنية بالتوجه لقرية بني وركان التابعة لدائرة المركز، للقبض على 4 متهمين لتورطهم في أحداث العنف والشغب واقتحام مركز الشرطة ، فوجئت القوة بقيام المتهمون بمعاونة آخرين بإطلاق أعيرة نارية تجاة القوات ، مما أدى لتبادل إطلاق الاعيرة النارية ، وضبط علي . ح. م 26 سنة وبحوزته بندقية آلية ، وأيمن . ر. م 22 سنة وفرار آخرين ، تحرر محضر بالواقعة ، وتولت النيابة التحقيق .

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