تبادل إطلاق النار بين 4 متهمين والأمن بالمنيا والقبض على 2 منهم

أطلق 4 متهمين الأعيره النارية علي قوة أمنية أثناء القاء القبض عليهم ، ولم تسفر الاشتباكات بين الجانبين عن وقوع أية إصابات، وتم ضبط اثنين منهم .

والمتهمون مطلوب ضبطهم وإحضارهم بقرار من النيابة العامة بالمنيا، لتورطهم فى إقتحام وحرق مركز الشرطة بمركز العدوة شمال المحافظة خلال أحداث العنف التى شهدها المركز ، عقب فض إعتصامي رابعة العدوية والنهضة فى أغسطس الماضي،

تلقى اللواء اسامة متولى مدير امن المنيا، إخطاراً من مأمور مركز شرطة العدوة ، يفيد بأنه أثناء قيام قوة أمنية بالتوجه لقرية بني وركان التابعة لدائرة المركز، للقبض على 4 متهمين لتورطهم في أحداث العنف والشغب واقتحام مركز الشرطة ، فوجئت القوة بقيام المتهمون بمعاونة آخرين بإطلاق أعيرة نارية تجاة القوات ، مما أدى لتبادل إطلاق الاعيرة النارية ، وضبط علي . ح. م 26 سنة وبحوزته بندقية آلية ، وأيمن . ر. م 22 سنة وفرار آخرين ، تحرر محضر بالواقعة ، وتولت النيابة التحقيق .