اجتماع منسقي تمرد بالدلتا لبحث الخلاف مع تمرد الرئيسية للإتفاق على مرشح رئاسي

يشهد حزب الدستور بالمحلة تواجد جمعه خطاب، المنسق العام لحملة تمرد بكفر الشيخ وسماح لويزو، منسق الحملة بالبرلس وأحمد صابر، منسق بيلا وحسن أبو سمرة، عضو المكتب السياسي ومنسقي فوه وسيدي سالم المؤسسون بحملة تمرد بمحافظة كفر الشيخ لحضور الإجتماع الذي سيعقد بحزب الدستور بالمحلة في تمام الساعة الرابعة يجمع بين المؤسسين بحملة تمرد في محافظات الدلتا ”غربية وكفر الشيخ والدقهلية وبحيرة ودمياط والمنوفية” الذين انضموا للحملة في إبريل الماضي بحضور حسن شاهين ومحمد عبدالعزيز ومحب دوف والدكتور محمد معوض لبحث الخلاف الذي دب بينهم وبين حملة تمرد الرئيسية بالقاهرة.

وأكدوا أنه دب خلاف بين ممثلي محافظات الدلتا وتمرد الرئيسية بسبب عدم السماح لهم الدخول بالجمعية العممية التي دعا لها محمود بدر لمناقشة أزمة مرشح الرئاسة والوصول لمرشح بقرار الجمعية العمومية لتمرد التي عقدت بالجزيرة.

وأكد المشاركون أنه تم تبديل ممثلين غيرهم لتلك المحافظات ولم يكونوا ضمن المتطوعين الذين التحقوا بالحملة في إبريل 2013 م ولكن تم اختيارهم في 17 فبراير الحالي، مما يشعر المشاركون في بداية الحملة قبل ثورة 30 يونيو بالاستياء.

جدير بالذكر أن هناك خلاف بين الحملة على مستوى الجمهورية بين مؤيدى المشير عبدالفتاح السيسي والمؤيد لحمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي على رئاسة الجمهورية.