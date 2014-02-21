بالصور…ضبط عامل حول منزله لورشة لتصنيع السلاح بسوهاج‎

تمكنت أجهزة الأمن بسوهاج من ضبط عامل يدير ورشة لتصنيع الاسلحة بمنزلة وبحوزته سلاح جرينوف وأسلحة اخري و عدد كبير من الطلقات النارية .

تلقى اللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج، اخطاراً بورود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما تفيد قيام “سلامه.ر.ع” 35 سنة عامل– ويقيم بندر طما بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بمسكنه .

وعقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية من إدارة قوات الأمن استهدفت مسكن المذكور حيث تم ضبطه وبتفتيش المسكن عثر علي الأتي ( 1 سلاح جرينوف عيار 7.62×56 و 2 شريط ،و 1 طبنجة مجهولة العيار ،و 3 فرد روسي ،و 8 هياكل مسدسات ،و 2 ماسورة لسلاح محلي الصنع،و 800 طلقة عيار 7.62 ×56 ،و 300 طلقة خرطوش) وكذا أدوات التصنيع عبارة عن (مبارد – مفكات – مناشير – خرطوم لحام – منقلة – مجموعة أختام لطبع الأرقام علي جسم السلاح) وبمواجهته أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الأتجار .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وصولاً لأبعاد نشاطه الإجرامي ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 746 إداري المركز لسنة 2013 ، وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف .