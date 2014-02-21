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في الذكرى العشرين لمذبحة الخليل.. قوات الاحتلال تشتبك مع متظاهرين فلسطينيين

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في الذكرى العشرين لمذبحة الخليل.. قوات الاحتلال تشتبك مع متظاهرين فلسطينيين في الذكرى العشرين لمذبحة الخليل.. قوات الاحتلال تشتبك مع متظاهرين فلسطينيين

أرشفية

وقعت مواجهات اليوم ، بين قوات الاحتلال الإسرائيلي ومتظاهرين فلسطينيين في مدينة الخليل أثناء مسيرة في الذكرى العشرين لمذبحة الحرم الإبراهيمي التي راح ضحيتها 29 قتيلا و150 جريحا بعدما أطلق اليهودي المتطرف ، باروخ غولدشتاين ، النار على المصلين في الحرم يوم 25 فبراير1994.

وقد استخدمت قوات الاحتلال القنابل الصوتية والمسيلة للدموع ، لتفريق المتظاهرين في شارع الشهداء الذي كانت سلطات الاحتلال قد أغلقته منذ وقوع المجرزة ، كما اعتقلت قوات الاحتلال عددا من المتظاهرين.

الجدير بالذكر  أنه في مثل هذا التاريخ من عام 1994 أطلق “باروخ” النار على المصلين في المسجد الإبراهيمي في الخليل وقتل تسعة وعشرين مصلياً فلسطينياً وجرح مائة وخمسين آخرين.

وقد أعلن مجموعه من النشطاء الفلسطينين ، في وقت سابق عن الاستعداد لتنظيم مظاهرة بعد صلاة الجمعة اليوم في مدينة الخليل بمشاركة سياسيين وناشطين أجانب وإسرائيليين، وسيتوجه المتظاهرون إلى شارع الشهداء الذي أغلقته سلطات الاحتلال منذ وقوع المجزرة.

نقلا عن الجزيرة

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