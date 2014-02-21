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القبض على 7 أشخاص بحوزتهم رشاش إسرائيلى وفرد روسي وبنادق آلية وخرطوش بالبحيرة

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القبض على 7 أشخاص بحوزتهم رشاش إسرائيلى وفرد روسي وبنادق آلية وخرطوش بالبحيرة القبض على 7 أشخاص بحوزتهم رشاش إسرائيلى وفرد روسي وبنادق آلية وخرطوش بالبحيرة

ارشفية

شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة حملات أمنية مكبرة بمراكز ومدن المحافظة، وذلك لضبط الخارجين على القانون، أسفرت عن ضبط 7 أشخاص وبحوزتهم رشاش إسرائيلى وفرد روسى وبنادق آلية وخرطوش وذخيرة.

وتمكنت الحملة الأمنية من ضبط كل من “بسام . م . ع” (28 عاما) عاطل، و”هاني . ج . د” (40 عاما) مزارع، و”سلمان . ب . س” (60 عاما) عامل زراعى، و”حسنين . ص . ح” (30 عاما) عاطل، و”ماهر . م . م” (47 عاما) عاطل، و”محمد . ع . ح” (30 عاما) عامل، و”وليد . ع . ق” (22 عاما) عاطل، ومقيمون بالدلنجات وبدر وغرب النوبارية ورشيد ووادى النطرون وأسيوط .

وعثر بحوزة المضبوطين على 3 بنادق آلية عيار 62 ر 7 × 39 ، و19 طلقة من ذات العيار، ورشاش إسرائيلى عيار 9 مم طويل و6 طلقات من ذات العيار، وفرد روسي عيار 62 ر 7 × 39 ، وبندقية خرطوش بروحين، وفرد خرطوش وطلقة من ذات العيار.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين، وتحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

أ ش أ

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