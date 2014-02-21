روبن: اتفقت مع بايرن على تجديد عقدي

أكد الهولندي أرين روبن أنه توصل لاتفاق مبدئي مع فريقه بايرن ميونيخ من أجل تجديد تعاقده الذي ينتهي مع البافاري في صيف 2015.

وقال روبن لصحيفة (إيه زد) "لقد اتفقنا على مبادئ العقد الجديد، الأمر الآن يتوقف فقط على توقيع العقود وإنهاء كل شيء".

وأضاف "هناك الكثير من الأمور تحدث الآن فنحن لدينا الكثير من المباريات والرحلات خارج ألمانيا وربما ننهي ذلك الأمر عقب مباراة هانوفر".

وتشير التقارير أن العقد الجديد للاعب ريال مدريد السابق سيكون لمدة عامين أي ينتهي في 2017.

وانضم روبن عام 2009 إلى صفوف بايرن ميونيخ قادما من ريال مدريد الإسباني واستطاع أن يحقق معه الثلاثية في الموسم الماضي.