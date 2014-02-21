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مورينيو: نجهز لويز لدوري الأبطال في غياب صلاح وماتيتش

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مورينيو: نجهز لويز لدوري الأبطال في غياب صلاح وماتيتش مورينيو: نجهز لويز لدوري الأبطال في غياب صلاح وماتيتش

يريد جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي تجهيز ديفيد لويز مدافع الفريق في قائمة فريقه لمواجهة جالاتا سراي الثلاثاء المقبل بذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ويغيب لويز عن مواجهة إيفرتون بالجولة 27 من الدوري الإنجليزي لإصابة عضلية مما جعل مورينيو يخرجه من قائمة فريقه.

وقال مورينيو في المؤتمر الصحفي: "لويز يعاني من آلام عضلية، لن يكون جاهزا لمواجهة إيفرتون ولكن نتمنى جاهزيته في المباراة المقبلة".

وأضاف "المباراة المقبلة في دوري أبطال أوروبا سنفتقد للاعبين عن القائمة التي نخوض بها الدوري".

وتابع "(نيمانيا) ماتيتش و(محمد) صلاح لن يمكنهما المشاركة أمام جالاتا سراي.. نريد لويز قدر الإمكان ليكون جاهزا في المباراة المقبلة".

ولن يتمكن صلاح وماتيتش من خوض مباريات دوري أبطال أوروبا مع تشيلسي لمشاركتهما مع بازل وبنفيكا في البطولة نفسها قبل انضمامها للزرق في يناير.

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