محافظ القليوبية يستعرض مع المواطنين الخطة الاستثمارية الجديدة

قرر المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية ، عرض مشروعات الخطة الإستثمارية الجديدة علي مواطني المحافظة ; لإستطلاع آرائهم والتعرف علي مقترحاتهم بشأنها عبر مواقع التواصل الإجتماعي والبوابة الرسمية للمحافظة علي شبكة الإنترنت.

وأوضح المحافظ – في تصريح له اليوم الجمعة – أن المواطن شريكا أساسيا في مشروعات التنمية التي تقام علي أرض المحافظة ومن الواجب علينا أن نستمع إلى متطلباتهم ، وآرائهم ، ومقترحاتهم في المشروعات الجديدة علي إعتبار أنها تقام في الأساس لخدمتهم .

يذكر أنه لا يوجود ممثلين شعبين بالإضافة إلي غياب المؤسسات البرلمانية والمجالس المحلية خلال هذه الفترة ، لافتا بجانبه إلى “أننا لايمكن أن نعمل بمعزل عن الناس وإستطلاع آرائهم واجب مقدس بحكم الدستور الجديد”.

وأكد بدوره ، أنه تم أيضا تشكيل لجنة جديدة لأول مرة في تاريخ المحافظة مهمتها المرور علي جميع القري دون إستثناء وفق برنامج زمني لرصد المشكلات علي الطبيعة ولقاء مواطني هذه القري والإستماع بجدية لمشاكلهم ورفع تقرير دوري للجهاز التنفيذي ووضع الحلول المناسبة لهذه المشكلات وفق الإمكانات المتاحة.