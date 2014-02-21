أخبار عاجلة

صورة.. طرائف التسوق الإلكتروني.. صدمة شاب اشترى "تيشرت" فوصلته مفاجأة -
الأخبار- السيسى يؤكد أهمية دور المصريين بالخارج فى نقل الصورة الحقيقة لما يحدث فى مصر -
النيابة الإدارية: فتح تحقيق عاجل في ضبط مدرس بالبحر الأحمر بـ53 لفافة هيروين -
توافد العشرات من قضاة مجلس الدولة على عمومية مناقشة "قانون السلطة القضائية" -
بعد معركة مسلحة في "نخل".. ضبط اثنين محكوم عليهم بالمؤبد في شمال سيناء -
السجن المؤبد لـ4 متهمين لاتهامهم بحيازة مفرقعات والانضمام لجماعة إرهابية -
المشدد 5 سنوات لـ 17 متهمًا و3 سنوات لحدث في أحداث شغب "طلعت حرب" -
بالصور.. وفد وزارة الري يبحث نتائج حملات إزالة التعديات على النيل بالمنيا -
نقل مدير مدرسة ومجازاة 23 عاملا لإهمالهم في أداء عملهم بالشرقية -
القنصلية المصرية في جدة تتواصل مع الصيادين المصريين المحتجزين بـ"الليث" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

محافظ القليوبية يستعرض مع المواطنين الخطة الاستثمارية الجديدة

Google+ Print
محافظ القليوبية يستعرض مع المواطنين الخطة الاستثمارية الجديدة محافظ القليوبية يستعرض مع المواطنين الخطة الاستثمارية الجديدة

محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية _ ارشفية

قرر المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية ، عرض مشروعات الخطة الإستثمارية الجديدة علي مواطني المحافظة ;  لإستطلاع آرائهم والتعرف علي مقترحاتهم بشأنها عبر مواقع التواصل الإجتماعي والبوابة الرسمية للمحافظة علي الإنترنت.

وأوضح المحافظ – في تصريح له اليوم الجمعة – أن المواطن شريكا أساسيا في مشروعات التنمية التي تقام علي أرض المحافظة ومن الواجب علينا أن نستمع إلى متطلباتهم ، وآرائهم ، ومقترحاتهم في المشروعات الجديدة علي إعتبار أنها تقام في الأساس لخدمتهم .

يذكر أنه لا  يوجود ممثلين شعبين بالإضافة إلي غياب المؤسسات البرلمانية والمجالس المحلية خلال هذه الفترة ، لافتا بجانبه إلى “أننا لايمكن أن نعمل بمعزل عن الناس وإستطلاع آرائهم واجب مقدس بحكم الدستور الجديد”.

وأكد بدوره ، أنه تم أيضا تشكيل لجنة جديدة لأول مرة في تاريخ المحافظة مهمتها المرور علي جميع القري دون إستثناء وفق برنامج زمني لرصد المشكلات علي الطبيعة ولقاء مواطني هذه القري والإستماع بجدية لمشاكلهم ورفع تقرير دوري للجهاز التنفيذي ووضع الحلول المناسبة لهذه المشكلات وفق الإمكانات المتاحة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه