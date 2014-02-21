حبس متهمين بإحراق سيارات ضباط شرطة بأسيوط 4 أيام

قضت نيابة جنوب أسيوط الكلية، حبس 2 من المتهمين بإحراق سيارات مملوكة لضباط شرطة بأسيوط أربعة أيام علي ذمة التحقيق، بعد أن وجهت لهم النيابة العامة تهمة احراق سيارة ضابط شرطة بأسيوط .

وكانت مديرية أمن أسيوط قد تمكنت من ضبط المدعو (ز.و.ع) سن 18 طالب والمدعو (م.ص.س) سن 18 سنة ومقيم بشارع تقسيم البترول دائرة قسم ثان أسيوط ولا يحمل تحقيق شخصية والمطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضيه إحراق سيارة نقيب بالشرطة.

وبمناقشتهم اعترفوا بارتكابهم واقعتي المحضرين قسم ثان والخاصة بحريق سيارة مقدم شرطة بقطاع الأمن المركزي بأسيوط بتاريخ 30 يناير، ومحضر قسم ثان والخاصة بحرق سيارة نقيب شرطة بمستشفي الشرطة بأسيوط .