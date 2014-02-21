نقيب الصيادين يستغيث بالرئاسة لإنقاذ 15 صياد محتجز بسجن مصراطة لتعرضهم للاعتداء

أكد أحمد نصار نقيب الصيادين، أنه تم الإعتداء على الصيادين المحتجزين بسجن مصراطه الليبي، وأنه يستغيث بالمستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية ونبيل فهمي وزير الخارجية.

وأضاف أنه تلقى اتصالا هاتفيا من أحد الصيادين وكان يبكي مطالبا بتدخل رئيس الجمهورية ووزير الخارجية لدى السلطات الليبية للإفراج عن الصيادين، مشيراً إلى أنه تم احجاز مركب الصيد” المؤمن بالله” وعلى متنها 15صياداً بميناء زوارة الليبى، يوم الثلاثاء الماضي وتم نقل الصيادين لسجن مصراطة الليبي مطالباً وزير الخارجية بالتدخل السريع للإفراج عن الصيادين .

كانت مركب الصيد قد انطلقت من قرية برح مغيزل عبر بوغاز البرلس فى رحلة صيد لجزيرة مالطا، وتم إلقاء القبض على الصيادين واحتجاز المركب برغم عدم اختراقهم للمياه الإقليمية الليبية.

وقال نقيب الصيادين إلى أن المحتجزين هم عادل حسن السنار وأيمن محمد أبو طالب وحسين سعيد السمار وأيوب إبراهيم الشهبى وحسن حسن السمار وأحمد ناصر حميدة وعسران مصطفى القبانى وعبده محمد عبد الوهاب ومحمد أحمد عرفة وأيمن المسلمانى ونعمة سليم وإبراهيم حسن أبو شاهين وأحمد الحاج على ومحمد سمير عبد ربه ومحمود محمد شعبان.