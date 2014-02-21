Instagram يشهد منافسة بين حقائب النجمات

بيروت- رولا زعزع عيّاد

وكأن المنافسة بين النجمات، إنتقلت من إبراز الصوت الأجمل والحضور الأنجح، إلى إبراز الحقيبة الأغلى ثمناً! فمهما كان نمط الإطلالة المعتمد من قبل النجمة، وسواء كانت الأزياء رسمية فخمة أو عصرية بسيطة، تبهرنا الحقيبة التي تحملها بيدها، وكأنها تحفة فنيّة تريد التباهي بها أمام عدسات الكاميرات. ومن مختلف الدور العالمية، تختار النجمات حقائبهن بمنتهى الدقة، لتكون كل واحدة منهن قادرة على حصد أكبر عدد من المعجبين والمؤيدين لذوقها، ولتكون صاحبة الحقيبة الأغلى ثمناً.

إليك أبرز ما اختارته النجمات من حقائب حملت تواقيع عالمية، واستعرضنها على حسابهن على موقع Instagram. من برأيك كانت صاحبة الذوق الأفضل؟

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