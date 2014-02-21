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نجوم هوليوود بالبذلات.. من الأكثر أناقة؟

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الجمعة 21-02-2014 20:00

بيروت- رولا زعزع عيّاد

لا تقف الأناقة عند النجمات في هوليوود، إنما تطال إطلالات النجوم أيضاً. فبالإضافة الى وسامتهم الساحرة، وحضورهم المتميّز، يتّسم نجوم هوليوود بخيارات أنيقة وجذابة. ويسجّل حضورهم على السجادة الحمراء مادة دسمة في مجال الموضة والأزياء. فهم حريصون على اختيار أحدث القصات والتصاميم، ليظهروا بها أمام عدسات الكاميرات ويجذبوا أنظار المعجبات إليهم كما المعجبين.
إليك أبرز 10 نجوم من هوليوود، صوتي للنجم الأكثر أناقة برأيك؟

 
Georges Clooney   Will Smith

 

 

 

     
 
Zac Efron   Jude Law

 

 

 

     
 
Mark Wahlberg   Jim Carrey

 

 

 

     
 
Johnny Depp   Matt Damon

 

 

 

     
 
Nicolas Cage   Robert Downey Jr

 

 

 

     

 

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