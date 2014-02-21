نجوم هوليوود بالبذلات.. من الأكثر أناقة؟

بيروت- رولا زعزع عيّاد

لا تقف الأناقة عند النجمات في هوليوود، إنما تطال إطلالات النجوم أيضاً. فبالإضافة الى وسامتهم الساحرة، وحضورهم المتميّز، يتّسم نجوم هوليوود بخيارات أنيقة وجذابة. ويسجّل حضورهم على السجادة الحمراء مادة دسمة في مجال الموضة والأزياء. فهم حريصون على اختيار أحدث القصات والتصاميم، ليظهروا بها أمام عدسات الكاميرات ويجذبوا أنظار المعجبات إليهم كما المعجبين.

إليك أبرز 10 نجوم من هوليوود، صوتي للنجم الأكثر أناقة برأيك؟

Georges Clooney Will Smith Zac Efron Jude Law Mark Wahlberg Jim Carrey Johnny Depp Matt Damon Nicolas Cage Robert Downey Jr

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