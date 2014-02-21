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6 خيارات لأناقتك هذا الأسبوع

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6 خيارات لأناقتك هذا الأسبوع 6 خيارات لأناقتك هذا الأسبوع

احتلت تدرجات الأسود والرمادي مكانة خاصة في أزياء هذا الموسم. ولمواكبة هذه الموضة اختاري إطلالتك بألوان طيور الشتاء.
- تنسيق وتصوير: جهاد حجيلي.
- ماكياج: إيلي استيفان.
- تصفيف شعر: وسام من Beauty Zone.
- الأزياء من محلات: Sonia Rykiel, Joseph, Hogan, ,Emanuel Ungaro Kamishibai, Akris – بيروت.

الصورة رقم 1:
- قميص باللون الأبيض. سعرها 379$.
- جيليه من الفرو الأسود. سعرها 3164$.
الإثنان من Joseph.
- بنطلون من الجلد الأسود من 8PM. سعره 212$.
- عقد طويل من Nonu. سعره 263$.
الاثنان متوفران في محلات Kamishibai.
- حقيبة من الجلد باللون الأسود. سعرها 759$.
- بوتس من الجلد الأسود ذو كعب مرتفع. سعره 606$.
الإثنان من Hogan.

الصورة رقم 2:
- توب قطنية من Irie. سعرها 292$.
- بنطلون باللون الأسود من 8PM. سعره 212$.
- أقراط للأذنين من Nonu. سعرها 233$.
جميعها متوفرة في محلات Kamishibai.
- جاكيت بلوني الأسود والأبيض من Joseph. سعرها 2395$.
- حذاء ذو كعب مرتفع من Hogan. سعره 460$.
- حقيبة من الجلد باللون الأسود من Sonia Rykiel. سعرها 2390$.

الصورة رقم 3:
- ثوب من الجوخ. سعره 467$.
- معطف من القماش نفسه. سعره 861$.
الإثنان من Stills ومتوفران في محلات Kamishibai.
- ياقة من الفرو من D-Exterior. سعرها 219$.
- نظارات شمسية باللون الأسود من Hogan. سعرها 212$.

الصورة رقم 4:
- تنورة باللون الرمادي. سعرها 710$.
- معطف مطبع. سعره 2123$.
الإثنان من Joseph.
- توب من Zen. سعرها 291$.
- أقراط للأذنين من Nonu. سعرها 88$.
جميعها متوفرة في محلاتKamishibai.

الصورة رقم 5:
- توب باللون الأخضر الداكن. سعرها 295$.
- جيليه من الجلد والفرو باللون الأسود. سعرها 1395$.
الإثنان من Akris.
- بنطلون من الجلد الأسود من Iris. سعره 292$.
- حذاء من Hogan. سعره 503$.
- حقيبة من الجلد من Sonia Rykiel. سعرها 1150$.
- قلادة من Emanuel Ungaro. سعرها 655$.

الصورة رقم 6:
- بنطلون من الجلد الأسود. سعره 292$.
- جاكيت من التويد. سعره 1226$.
الإثنان من Irie ومتوفران في محلات Kamishibai.
- حقيبة من الجلد الأسود من Sonia Rykiel. سعرها 1985$.
- ياقة من الفرو الأسود من Joseph. سعرها 3164$.

 

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