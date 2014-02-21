6 خيارات لأناقتك هذا الأسبوع

احتلت تدرجات الأسود والرمادي مكانة خاصة في أزياء هذا الموسم. ولمواكبة هذه الموضة اختاري إطلالتك بألوان طيور الشتاء.

- تنسيق وتصوير: جهاد حجيلي.

- ماكياج: إيلي استيفان.

- تصفيف شعر: وسام من Beauty Zone.

- الأزياء من محلات: Sonia Rykiel, Joseph, Hogan, ,Emanuel Ungaro Kamishibai, Akris – بيروت.

الصورة رقم 1:

- قميص باللون الأبيض. سعرها 379$.

- جيليه من الفرو الأسود. سعرها 3164$.

الإثنان من Joseph.

- بنطلون من الجلد الأسود من 8PM. سعره 212$.

- عقد طويل من Nonu. سعره 263$.

الاثنان متوفران في محلات Kamishibai.

- حقيبة من الجلد باللون الأسود. سعرها 759$.

- بوتس من الجلد الأسود ذو كعب مرتفع. سعره 606$.

الإثنان من Hogan.

الصورة رقم 2:

- توب قطنية من Irie. سعرها 292$.

- بنطلون باللون الأسود من 8PM. سعره 212$.

- أقراط للأذنين من Nonu. سعرها 233$.

جميعها متوفرة في محلات Kamishibai.

- جاكيت بلوني الأسود والأبيض من Joseph. سعرها 2395$.

- حذاء ذو كعب مرتفع من Hogan. سعره 460$.

- حقيبة من الجلد باللون الأسود من Sonia Rykiel. سعرها 2390$.

الصورة رقم 3:

- ثوب من الجوخ. سعره 467$.

- معطف من القماش نفسه. سعره 861$.

الإثنان من Stills ومتوفران في محلات Kamishibai.

- ياقة من الفرو من D-Exterior. سعرها 219$.

- نظارات شمسية باللون الأسود من Hogan. سعرها 212$.

الصورة رقم 4:

- تنورة باللون الرمادي. سعرها 710$.

- معطف مطبع. سعره 2123$.

الإثنان من Joseph.

- توب من Zen. سعرها 291$.

- أقراط للأذنين من Nonu. سعرها 88$.

جميعها متوفرة في محلاتKamishibai.

الصورة رقم 5:

- توب باللون الأخضر الداكن. سعرها 295$.

- جيليه من الجلد والفرو باللون الأسود. سعرها 1395$.

الإثنان من Akris.

- بنطلون من الجلد الأسود من Iris. سعره 292$.

- حذاء من Hogan. سعره 503$.

- حقيبة من الجلد من Sonia Rykiel. سعرها 1150$.

- قلادة من Emanuel Ungaro. سعرها 655$.

الصورة رقم 6:

- بنطلون من الجلد الأسود. سعره 292$.

- جاكيت من التويد. سعره 1226$.

الإثنان من Irie ومتوفران في محلات Kamishibai.

- حقيبة من الجلد الأسود من Sonia Rykiel. سعرها 1985$.

- ياقة من الفرو الأسود من Joseph. سعرها 3164$.

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