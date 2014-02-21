تقارير- أرسنال قد يتجه لضم إسكو الصيف المقبل من ريال مدريد

/أ ش أ/ يبحث المسؤولون في نادي آرسنال حاليا على بحث تقديم عرض لشراء النجم الإسباني إسكو مقابل 30 مليون جنيه إسترليني خاصة وأن الكثير من التقارير تشير إلى أنه يعانى حاليا من حالة من عدم الاستقرار في ناديه ريال مدريد.

وكان أرسين فينجر مدرب المدفعجية قد أوضح بالفعل في وقت سابق أنه مهتم باللاعب الشاب الذى انتقل إلى النادي الملكي الإسباني قادما من مالاجا في نهاية الموسم الماضي.

وكشفت تقارير ـ في وقت سابق من الأسبوع الحالي - أن إسكو فاض به الكيل تماما من حياته في برنابيو حيث أنه يشعر بعدم ارتياح تام حيال أساليب التدريب التي ينتهجها كارلو أنشيلوتى مدرب ريال مدريد ويرى أن مهاراته الكروية وإمكانياته الفنية لا تشهد أي تحسن على الإطلاق تحت قيادة المدرب الإيطالي.

كان إسكو - الذي يبلغ من العمر 21 عاما - قد رفض الانتقال إلى مانشستر سيتي قبل أن ينضم للريال، غير أنه من المعروف أنه يبدي تقديرا كبيرا للدوري الإنجليزي وهو الأمر الذي يعزز من فرص انتقاله إلى أحد الأندية الإنجليزية.