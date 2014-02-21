تقرير - وجود صلاح في تشيلسي يقتل فرصة شورلي .. وأرسنال يترقب

أشار تقرير إنجليزي يوم الجمعة إلى أن فرصة أندري شورلي جناح تشيلسي باتت ضعيفة في الاستمرار مع الفريق اللندني بعد التعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح جناح بازل.

ومنذ انضمام صلاح إلى بازل، ويشارك المصري بديلا فيما يظل شورلي -23 عاما- على مقاعد البدلاء.

وذكر التقرير إلى أن شورلي باتت فرصته ضعيفة في ظل اعتماد جوزيه مورينيو على الثلاثي إدين أزار، ويليان، وأوسكار بجانب صلاح.

ويترقب أرسنال موقف مورينيو من لاعبه شورلي سواء بإعارته أو بيعه، إذ رصد 18 مليون استرليني من أجل الظفر بخدمات اللاعب الألماني بحسب التقرير.