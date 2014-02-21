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فينجر: يوفنتوس ونابولي أقرب المرشحين للفوز بالدوري الأوروبي

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فينجر: يوفنتوس ونابولي أقرب المرشحين للفوز بالدوري الأوروبي فينجر: يوفنتوس ونابولي أقرب المرشحين للفوز بالدوري الأوروبي

أ ش أ/ أكد آرسين فينجر المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي أرسنال الإنجليزي أنه يرى أن ناديي يوفنتوس ونابولي لديهما أكبر فرص للفوز ببطولة الدوري الأوروبي خلال الموسم الحالي.

وكان الناديان الإيطاليان الكبيران قد خرجا بشكل مفاجئ وفي مرحلة مبكرة من بطولة دوري الأبطال، غير أن فينجر أكد أنه واثق من أن حظوظهما ستكون أفضل في الدوري الأوروبي.

وقال فينجر ـ في تصريحات لقناة (يوروسبورت) "في كل عام تجري مناقشات في مختلف أرجاء القارة الأوروبية حول ما إذا كانت الفرق التي تخرج من دوري الأبطال ستكون هي المرشحة لتقديم مستوى أداء جيد وربما الفوز ببطولة الدوري الأوروبي، غير أنني أعتقد أنه سيكون هو الوضع القائم بالفعل خلال الموسم الحالي مع يوفنتوس الذي لم يجد أي صعوبة في التغلب على نادي طرابازون سبور التركي".

وأضاف "وأنا أعتقد أن ذلك ينطبق أيضا على نابولي، حيث إنه مرشح للتغلب على سوانزي سيتي وربما الفوز بالبطولة بوجه عام".

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فيديو اليوم السابع