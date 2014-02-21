حنان مطاوع وحازم متولي في تكريم أسرة فيلم بعد الطوفان بالإسكندرية

شهد مركز الحرية للإبداع وسط الإسكندرية تكريم أسرة فيلم “بعد الطوفان” بطولة حنان مطاوع، وأحمد عزمي وإخراج شادي متولي في عرض أول للفيلم بالمدينة.

وحضر العرض الفنانة حنان مطاوع والمخرج والسيناريست حازم متولي، وعقدا لقاء مع الجمهور خلال عرض الفيلم الذي يدور حول قصة ثورة 25 يناير، والأحداث التي عقبتها ورؤس الفساد بالمجتمع من رموز الحكم.

وأكد الجمهور إعجابهم بقصة الفيلم التي تدور حول طبيبة نفسية قدمت من الخارج لتجري دراستها في مصر بعد الثورة وتنشا بينها وبين بطل الفيلم قصة حب وتسعي إلى مقابلة رؤس الفساد بالمجتمع الذين وضعوا بالسجن بعد قيام الثورة.

أ ش أ