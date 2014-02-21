انتشار أمني أمام المنشآت الحكومية والسياحية بالبحر الأحمر

شهدت الشوارع والميادين الرئيسية ومحيط المؤسسات الحكومية والشرطية والمنشأت السياحية والفندقية بالبحر الأحمر إجراءات أمنية مشددة من جانب مديرية وشرطة السياحة وأمام مسجد الميناء وعدد من الميادين الرئيسية، وذلك تحسباً لخروج أي مظاهرات أو تجمعات لجماعة الإخوان عقب صلاة الجمعه.

وتم تشديد الإجراءات الأمنية على مناطق تحرك الأتوبيسات السياحية من وإلي المطار والقري السياحية ومنطقة السفاري وأمام مطار الغردقة والكمائن الحدودية مع باقي المحافظات والمنشأت السياحية والفندقية والممشي السياحي ومطاري الغردقة ومرسي علم ومينائي سفاجا والغردقة البحريين، بالإضافة إلي منع أي انتظار أمام المنشأت السياحية ومضاعفة الحراسات علي الكنائس ومنطقة البنوك.

واستمر اغلاق الطرق والشوارع المؤدية لمبني محافظة البحر الأحمر ومديرية الأمن والأمن الوطني والأمن العام والرقابة الإدارية.