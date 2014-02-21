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أمن المنوفية يفض مسيرة للإخوان بالشهداء ويلقي القبض على 3 أفراد

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أمن المنوفية يفض مسيرة للإخوان بالشهداء ويلقي القبض على 3 أفراد أمن المنوفية يفض مسيرة للإخوان بالشهداء ويلقي القبض على 3 أفراد

اشتباكات بين الاخوان والأهالى

فرق أهالى المنوفية العشرات من جماعة الاخوان خرجوا فى مسيرة ظهر اليوم الجمعة بمدينة الشهداء بقرية ميت شهالة وذلك عقب ترديدهم هتافات مناهضة للقوات المسلحة والشرطة وتفريقهم فى الشوارع الجانبية .

وألقت قوات الامن القبض على 3 منهم عقب فض المسيرة وهم ” محمود حامد ابراهيم 18 سنة طالب بكلية الحقوق عبد الرحمن السيد 17 سنة طالب ثانوى ومقيمان قرية زاوية الناعورة ومحمد محمود 14 سنة طالب ومقيم قرية العراقية ”

يذكر أن نحو 100 من أعضاء جماعة الاخوان قد نظموا مسيرة ظهر اليوم عقب صلاة الجمعة بقرية ميت شهالة بمدينة الشهداء فى شارع بورسعيد إحتجاجا على ما اسموه الانقلاب العسكرى .

كما نظم العشرات من أعضاء الجماعة مسيرة بمدينة السادات فى المنطقة الثامنة رافعين صور الرئيس المعزول محمد مرسى واشارات رابعة مرددين هتافات مناهضة للقوات المسلحة والشرطة وتم فض المسيرة قبل وصول قوات الشرطة .

وتظاهر العشرات من أعضاء الجماعة ظهر اليوم بقرية الخطاطبة التابعة لمدينة السادات من أمام مسجد ابو غنيمة رافعين إشارات رابعة العدوية .

 

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