“الكرامة” و”التيار الشعبي” بكفر الشيخ يجتمعان لدعم “صباحى”

عقد حزب الكرامة بكفر الشيخ، اجتماعا مشتركا، ضم التيار الشعبى المصرى، ناقشوا فيه كيفية تشكيل لجنة لإدارة الحملة الانتخابية، وسبل دعم حمدين صباحي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية 2014 .

وتم مناقشة سبل التواصل والتنسيق والعمل مع كل القوى السياسية الداعمة لـ”صباحي” رئيسا بما في ذلك الشريحة الواسعة من المستقلين وهم أغلبية الشعب المصري القادر على الفرز.

حضر الإجتماع قيادات حزب الكرامة برئاسة المحاسب فؤاد عمر شرف، أمين حزب الكرامة بالمحافظة، المهندس أحمد الكرزونى، مسؤول حملة صباحى بقطاع شمال الدلتا، سامى النهرى، عضو مجلس أمناء التيار الشعبى، ومسؤول المحافظة، والدكتور سامح حسانين، عضو الهيئة العليا لحزب الكرامة، والكاتب والأديب، رزق الحنفى، مؤسس حزب الكرامة بكفر الشيخ، وغيرهم من قيادات الحزب والتيار والعديد من أعضاء على مستوى المحافظة.