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قائد عسكري عراقي يعلن حسم معركة سليمان بيك بعد مقتل واعتقال 85 من مسلحي “داعش”

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قائد عسكري عراقي يعلن حسم معركة سليمان بيك بعد مقتل واعتقال 85 من مسلحي “داعش” قائد عسكري عراقي يعلن حسم معركة سليمان بيك بعد مقتل واعتقال 85 من مسلحي “داعش”

عبدالأمير الزيدي – ارشيفية

أعلن قائد عمليات دجلة الفريق الركن عبدالأمير الزيدي اليوم عن أن القوات العراقية حسمت معركة سليمان بيك بمحافظة صلاح الدين وقتلت واعتقلت 85 من مسلحي تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام “داعش”.

وقال الزيدي ـ في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة ـ إن تشكيلات قيادة عمليات دجلة حسمت المعركة مع مسلحي تنظيم “داعش” في ناحية سليمان بيك بمحافظة صلاح الدين وحققت انتصارا بطوليا من خلال دقة العمل الأمني وتوجيه ضربات ساحقة أسفرت عن مقتل 48 مسلحا من تنظيم داعش بينهم عرب الجنسية واعتقال 37 آخرين، إضافة إلى تفكيك 33 عبوة ناسفة ومنزلين مفخخين.

ودعا الزيدي العائلات النازحة من ناحية سليمان بيك للعودة الى منازلهم وممارسة حياتهم الطبيعية ، مشيرا الى أن أجهزة الأمن لن تسمح بوجود شبر واحد تحت سيطرة داعش.

وقال قائد عمليات دجلة، إن معركة سليمان بيك أعطت تأكيدا آخر على القدرات الكبيرة للأجهزة الأمنية في دحر التنظيمات الإرهابية ومواجهة أي طارىء.

كان مسلحو تنظيم داعش قد اجتاحوا مؤخرا ناحية سليمان بيك وبسطوا سيطرتهم على معظم أنحاء المدينة ، ومنذ ذلك الحين تشن القوات العراقية حملة مضادة بمشاركة قوات الجيش والأجهزة الأمنية لاستعادة الناحية التي نزح منها الألاف من سكانها هربا من المعارك العنيفة.

أ ش أ

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