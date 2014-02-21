ضبط مسجل خطر بتهمة إطلاق الرصاص على الشرطة أثناء قطع الطريق بالمنيا

نجحت أجهزة الأمن بالمنيا في ضبط مسجل خطر بعد اشتراكه مع ثلاثة آخرين في عملية إطلاق الرصاص علي رجال الشرطة بمركز ديرمواس وتعرضه للإصابه أثناء ضبطهم لقيامهم بقطع الطريق علي المواطنين لسرقتهم.

تلقي اللواء أسامه متولي، مدير أمن المنيا إخطاراً من العميد هشام نصر، مدير البحث الجنائي بقيام مجهولين بإطلاق الرصاص علي قوة من مركز شرطة ديرمواس.

وبالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء قيام مأموريه من قوه مركزديرمواس برئاسه النقيب إسلام رأفت والقوة المرافقه له بتفقد الحالة الأمنيه بطريق نزلة البدرمان هاجمهم 4 أشخاص كانوا يضعون العراقيل بالطريق لقطعه علي المواطنين والتمكن من سرقتهم بالإكراه مستخدمين دراجات بخاريه وأسلحه نارية وعقب مشاهدتهم للقوة الأمنيه أطلقوا عليها الرصاص بشكل عشوائي، مما دفعهم لمبادرتهم بإطلاق الرصاص الذي أدي لسقوط أحد المتهمين مصاباً ويدعي نادي دياب عبد المنعم 25 سنة عاطل ومقيم بقريه اسمو العروس ووتم ضبطه وبحوزته سلاح ناري و25 طلقه وجار ضبط المتهمين الثلاث وتحرر محضراً بالواقعة.