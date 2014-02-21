نزوح 112 صحفي خارج الأنبار العراقية بسبب قصف الجيش العشوائي

أعلن نقيب الصحفيين في محافظة الأنبار غربي العراق أحمد الراشد “نزوح أكثر من 112 صحفيا إلى خارج مناطقهم نتيجة العمليات، والاحداث الجارية في المحافظة وكذلك بسبب القصف العشوائي من قبل قوات الجيش على منازلهم”.

وقال الراشد للأناضول إن “هؤلاء الصحفيين غادروا مناطقهم إلى محافظات مجاورة للأنبار أو إلى المناطق الشمالية في اربيل والسلمانية ودهوك، وهم يعملون في مؤسسات محلية عراقية ووكالات قنوات عربية وأجنبية”.

وتابع أن “نقابة الصحفيين العراقيين قامت بتوزيع منحة قدرها 160 ألف دينار (135 دولار) لكل صحفي نازح في داخل المحافظة أو إلى خارجها، حيث هذه القرار لم يشمل الأعضاء المنتمين الى نقابة الصحفيين فقط، وإنما شمل جميع الصحفيين غير المنتمين الى نقابة الصحفيين العراقيين”.

وتشهد محافظة الأنبار، منذ نحو شهرين اشتباكات متقطعة بين قوات الجيش وبين ما يعرف بـ “ثوار العشائر”، وهم مسلحون من العشائر يصدون قوات الجيش، التي تحاول دخول مدينتي الرمادي والفلوجة بالمحافظة.