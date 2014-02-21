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عبدالدايم: الجمعية العمومية ستحقق مطالب الأطباء..ومتضامنون مع المعتقلين

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عبدالدايم: الجمعية العمومية ستحقق مطالب الأطباء..ومتضامنون مع المعتقلين عبدالدايم: الجمعية العمومية ستحقق مطالب الأطباء..ومتضامنون مع المعتقلين

قام الدكتور خيرى عبد الدايم بإلقاء الكلمة الافتتاحية بالجمعية العمومية الطارئة، قائلًا أن عقد الجمعية العمومية اليوم لتحقيق مطالب الأطباء وطموحاتهم، كما أعلن عبد الدايم عن تضامن النقابة مع الأطباء المعتقلين ومساندة أسرهم وسط بعض الاعتراضات من عدد قليل من أطباء الإخوان .

وعرض الدكتور أسامة عبد الحي وكيل نقابة الأطباء ملحوظات وزارة المالية التى تنص على التوصية على التريث فى إقرار قانون الكادر الفنى والمالى للمهن الطبية وهو ما رفضه الأطباء ورددوا هتافات “الكادر..الكادر..الإضراب مشروع مشروع ضد الفقر وضد الجوع” .

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