ميرفت التلاوى: إنشاء هيئة لمتابعة مؤشرات التقدم فى خفض وفيات الأمهات

شارك المجلس القومى للمرأة برئاسة السفيرة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس، فى حضور ورشة عمل بعنوان "دعم النتائج وتدقيقها فى معلومات صحة الأم والطفل والقطاع الصحي بصفة عامة"، والتى نظمتها وزارة الصحة والسكان بدعم من منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف .

وصرحت السفيرة ميرفت التلاوى، بأن المؤتمر خرج بمجموعة من التوصيات، كان من أهمها إنشاء هيئة لتدقيق المعلومات بوزارة الصحة والسكان تعنى بالضرورة الأولى بمتابعة مؤشرات التقدم في تحقيق الهدفين الرابع والخامس من أهداف الألفية الإنمائية والمعنيين بخفض وفيات الأمهات والأطفال على أن يكون ذلك بدعم من منظمة الصحة العالمية حتى تعتمد الأرقام المصرية دوليًا.

وأشارت السفيرة إلى أن هذه الهيئة ستقوم بتدقيق البيانات والإحصاءات الوطنية لبيان أوجه القصور والنجاح، وتوثيقها بما يتوافق مع المعايير الدولية، وحتى يمكن مقارنتها بالتجارب الأخرى، مشددة على أن هذا التطور يعتبر خطوة جادة فى اتجاه تطوير المتابعة المصرية لأهداف الإنمائية .

وأوضحت أن الهدف الرابع من أهداف الألفية الإنمائية يعنى (بخفض وفيات الأطفال دون الخامسة بنسبة 66٪)، أما الهدف الخامس فيعنى (بخفض وفيات الأمهات بنسبة 75٪ عما كانت عليه عام 1992 ).