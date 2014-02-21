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مصر تشارك بجناح كبير فى المعرض السياحى الدنماركى

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مصر تشارك بجناح كبير فى المعرض السياحى الدنماركى مصر تشارك بجناح كبير فى المعرض السياحى الدنماركى

شارك المكتب السياحى المصرى باستكهولم صباح اليوم الجمعة، فى المعرض السياحى الدانماركى "إجازة للجميع لعام 2014"، والذى يعقد فى مدينة هرنينج الدنماركية خلال الفترة من 21 إلى 23 فبراير الحالى، وذلك بجناح مساحته 54 مترا مربعا.

شارك فى افتتاح الجناح المصرى سكرتير ثانى بسفارة بكوبنهاجن هشام سلام مندوبا عن السفيرة سلوى مفيد (نظرا لارتباطها بالسفر إلى فيلنيوس لتقديم أوراق اعتمادها كسفيرة غير مقيمة لمصر لدى ليتوانيا)، إلى جانب مدير بقطاع المتابعة بهيئة تنشيط السياحة طاهر دكرونى.

ويحتوى الجناح المصرى لأول مرة على شاشة عرض لكاميرات البث المباشر من المنتجعات السياحية بالبحر الأحمر الغردقة وشرم الشيخ والتى تتيح لزائرى الجناح مشاهدة لقطات متتابعة لاستمتاع السائحين بأجازاتهم فى مصر، وهو مشروع دشنته مؤخرا وزارة السياحة تحت اسم "مصر الآن".

وتتضمن فعاليات الجناح المصرى عرضا فنيا لراقص تنورة مرتين يوميا، أحدهما على المسرح الرئيسى للمعرض وثانيهما أمام الجناح المصرى، وكذلك سيتيح المكتب السياحى المصرى فرصة الفوز برحلة مجانية إلى مصر من خلال منح الزائرين للجناح فرصة ارتداء الملابس الفرعونية والتقاط الصور التذكارية لهم أمام الجناح وتحميلها على صفحة المكتب على الفيس بوك فى مسابقة لمن يحصل على أكبر عدد من الإعجابات.

وشارك مكتب شركة مصر للطيران بكوبنهاجن (حيث تقع المحطة الإقليمية للشركة لدول شمال أوروبا) فى فاعليات المعرض فى إطار الجهود المبذولة لتنشيط مبيعات رحلات وتذاكر الشركة الوطنية.

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مصر 365

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