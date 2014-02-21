وزير الزراعة: وضع منظومة لتسويق القمح بهدف تحسين أوضاع المزارعين

صرح الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بأن الوزارة وضعت خطة جديدة للتعامل مع تسويق محصول القمح فى الموسم الجديد، بمشاركة بنك التنمية والائتمان الزراعى، والجمعيات التعاونية الزراعية.

وقال أبو حديد إن الخطة تستهدف قيام البنك بتمويل الجمعيات التعاونية الزراعية، لتوفير دفعة تمويلية قبل موسم التوريد للجمعيات التعاونية، بحيث يتم استعاضة الدفعة التمويلية بناء على بيان الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، التى تقوم بدورها بفرز الأقماح وتحدد الكميات التى قامت الجمعيات التعاونية بتسويقها.

وأضاف فى تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أنه سيتم فى نهاية الموسم المصادقة بين التعاونيات والبنك بحيث يتم سحب الكميات التى تقوم الجمعيات بتخزينها طوال الموسم، بناء على لجنة برامج الطحن، "الشون الخاصة بالتعاونيات"، وتكون المحاسبة على اساس ثمن القمح طبقاً لدرجات النظافة بالإضافة إلى كامل المصاريف التسويقية.

أما فيما يخص الكميات التى تقوم الجمعيات بتخزينها لفترة من 10: 15 يوماً، ثم يتم توريدها إلى شون البنك، قال أبو حديد إن المحاسبة ستكون على أساس ثمن القمح طبقاً لدرجات النظافة، بالإضافة إلى جزء من المصاريف التسويقية التى تكون فى حدود 20 جنيها للطن للتعاونيات.

وأوضح وزير الزراعة أنه تم تشكيل لجنة عليا لتسويق المحاصيل الاستراتيجية، تعمل على رسم سياسة التسويق التعاونى الحر للمحاصيل الاستراتيجية، والاشراف على التعاقد مع الجهات المعنية على تسويق المحاصيل، بالاضافة الى التنسيق بين كافة الاجهزة المعنية فى مجال التسويق التعاونى الحر.

وأكد أبو حديد أنه سيتم متابعة الجهات المسوقة بشكل يومى، ومطابقة محاضر الفرز للتأكيد على دور اللجنة فى الرقابة والمتابعة، مشيراً إلى أن المنظومة الجديدة من شانها التيسير على الفلاح المصرى وتحسين أوضاعه.