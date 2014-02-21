أخبار عاجلة

صورة.. طرائف التسوق الإلكتروني.. صدمة شاب اشترى "تيشرت" فوصلته مفاجأة -
الأخبار- السيسى يؤكد أهمية دور المصريين بالخارج فى نقل الصورة الحقيقة لما يحدث فى مصر -
النيابة الإدارية: فتح تحقيق عاجل في ضبط مدرس بالبحر الأحمر بـ53 لفافة هيروين -
توافد العشرات من قضاة مجلس الدولة على عمومية مناقشة "قانون السلطة القضائية" -
بعد معركة مسلحة في "نخل".. ضبط اثنين محكوم عليهم بالمؤبد في شمال سيناء -
السجن المؤبد لـ4 متهمين لاتهامهم بحيازة مفرقعات والانضمام لجماعة إرهابية -
المشدد 5 سنوات لـ 17 متهمًا و3 سنوات لحدث في أحداث شغب "طلعت حرب" -
بالصور.. وفد وزارة الري يبحث نتائج حملات إزالة التعديات على النيل بالمنيا -
نقل مدير مدرسة ومجازاة 23 عاملا لإهمالهم في أداء عملهم بالشرقية -
القنصلية المصرية في جدة تتواصل مع الصيادين المصريين المحتجزين بـ"الليث" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

أرسنال يبحث تقديم عرض لضم “ايسكو” نجم ريال مدريد مقابل 30 مليون جنيه استرليني

Google+ Print
أرسنال يبحث تقديم عرض لضم “ايسكو” نجم ريال مدريد مقابل 30 مليون جنيه استرليني أرسنال يبحث تقديم عرض لضم “ايسكو” نجم ريال مدريد مقابل 30 مليون جنيه استرليني

النجم الاسبانى ايسكو – ارشيفية

يعكف المسئولون في نادي آرسنال حاليا على بحث تقديم عرض لشراء النجم الاسبانى ايسكو مقابل 30 مليون جنيه استرلينى خاصة وان الكثير من التقارير تشير الى انه يعانى حاليا من حالة من عدم الاستقرار فى ناديه ريال مدريد.

وكان ارسين فينجر مدرب المدفعجية قد اوضح بالفعل فى وقت سابق انه مهتم باللاعب الشاب الذى انتقل الى النادى الملكى الاسبانى قادما من ملقا فى نهاية الموسم الماضي.

وكشفت تقارير ـ في وقت سابق من الأسبوع الحالي – عن أن ايسكو فاض به الكيل تماما من حياته فى البرنابيو حيث انه يشعر بعدم ارتياح تام حيال اساليب التدريب التى ينتهجها كارلو انشيلوتى مدرب الريال ويرى ان مهاراته الكروية وإمكانياته الفنية لا تشهد أي تحسن على الإطلاق تحت قيادة المدرب الإيطالي.

كان ايسكو – الذي يبلغ من العمر 21 عاما – قد رفض الانتقال إلى مانشستر سيتي قبل أن ينضم للريال، غير أنه من المعروف أنه يبدي تقديرا كبيرا لبطولة البرمير ليج وهو الأمر الذي يعزز من فرص انتقاله إلى أحد الأندية الإنجليزية.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا