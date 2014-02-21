أرسنال يبحث تقديم عرض لضم “ايسكو” نجم ريال مدريد مقابل 30 مليون جنيه استرليني

يعكف المسئولون في نادي آرسنال حاليا على بحث تقديم عرض لشراء النجم الاسبانى ايسكو مقابل 30 مليون جنيه استرلينى خاصة وان الكثير من التقارير تشير الى انه يعانى حاليا من حالة من عدم الاستقرار فى ناديه ريال مدريد.

وكان ارسين فينجر مدرب المدفعجية قد اوضح بالفعل فى وقت سابق انه مهتم باللاعب الشاب الذى انتقل الى النادى الملكى الاسبانى قادما من ملقا فى نهاية الموسم الماضي.

وكشفت تقارير ـ في وقت سابق من الأسبوع الحالي – عن أن ايسكو فاض به الكيل تماما من حياته فى البرنابيو حيث انه يشعر بعدم ارتياح تام حيال اساليب التدريب التى ينتهجها كارلو انشيلوتى مدرب الريال ويرى ان مهاراته الكروية وإمكانياته الفنية لا تشهد أي تحسن على الإطلاق تحت قيادة المدرب الإيطالي.

كان ايسكو – الذي يبلغ من العمر 21 عاما – قد رفض الانتقال إلى مانشستر سيتي قبل أن ينضم للريال، غير أنه من المعروف أنه يبدي تقديرا كبيرا لبطولة البرمير ليج وهو الأمر الذي يعزز من فرص انتقاله إلى أحد الأندية الإنجليزية.

أ ش أ