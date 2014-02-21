وكالة الطاقة الذرية تقلل من خطورة حدوث تسرب مياه محدود بمحطة فوكوشيما اليابانية

أعلنت وكالة الطاقة الذرية الدولية في فيينا أنها تتابع تطورات حادث تسرب مياه محدود من محطة فوكوشيما اليابانية للطاقة النووية ، مشيرة إلى أن خبراء الوكالة أكدوا أن الأمر لا يمثل أى خطر على الجمهور العام .

وقال بيان للوكالة اليوم الجمعة – إن التسرب الذي حدث أمس عبارة عن 100 متر مكعب من المياه المشعة تسربت إلى الأرض المجاورة لمنطقة التخزين وقد تم إيقاف التسرب خلال ساعات قليلة.

وأضافت الوكالة أن الخبراء أشادوا بالإجراءات التي اتخذتها هيئة تنظيم الطاقة النووية في اليابان عقب التسرب وشملت إزالة التربة الملوثة من المياه التي تسربت ومعالجتها بمزيد من المياه الجوفية ، مشيرة إلى أن اليابان لم تطلب أى مساعدة من الوكالة .

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