وائل جمعة يتخطى ثاني الأندية الإفريقية في الألقاب القارية

حطم وائل جمعة صخرة دفاع وقائد فريق الأهلي رقما جديدا بعد أن أصبح في جعبته 12 لقبا قاريا وهو رقم أكبر مما جمعته أكثر الأندية الإفريقية نجاحا بعد الأهلي.

وكان جمعة قد انفرد بالرقم القياسي في عدد الألقاب القارية بفوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا الموسمين الماضيين متخطيا زميله شادي محمد قائد الفريق الأسبق.

ويأتي الزمالك في وصافة الأندية الإفريقية حصولا على الألقاب الإفريقية بعد أن جمع 11 لقبا قاريا هم 5 دوري أبطال إفريقيا ولقب كأس الكؤوس و3 ألقاب سوبر بالإضافة للقبين الكأس الأفروآسيوي.

وبفوز وائل جمعة بكأس السوبر مع الأهلي المصري بات لوائل جمعة 12 لقبا قاريا ما بين 6 بطولات دوري أبطال إفريقيا و6 ألقاب كأس السوبر.

جدير بالذكر أن وائل جمعة قرر اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم وذلك بحسب ما أعلنه في المؤتمر الصحفي عقب مباراة الأهلي والصفاقسي