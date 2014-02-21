أبو تريكة: جمعة صخرة تحطمت عليها كل المهاجمين

وجه محمد أبو تريكة أسطورة الأهلي شكره لوائل جمعة قائد الفريق الحالي على كل ما قدمه طوال السنين الماضية بعد أن أعلن المدافع الدولي إعتزاله رسميا بنهاية الموسم.

وكان جمعة قد أعلن عزمه إنهاء مسيرته الكروية بنهاية الموسم الجاري بعد أن قاد الأهلي للفوز بكأس السوبر الإفريقي يوم الخميس على حساب الصفاقسي.

وقال أبو تريكة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) " شكرا وائل جمعة لقد تحملت كل الصعاب ولكن كنت لها بالمرصاد، صخرة تحطمت عليها كل المهاجمين".

ويعد وائل جمعة آخر أعضاء الجيل الذهبي للأهلي الذي توج بـ6 ألقاب دوري أبطال إفريقيا منذ مطلع الألفية الثالثة.