كريستينا أغيليرا تنتظر مولوداً

بعد أسبوع على إعلانها خطوبتها من Matthew Rutler، كشفت Christina Aguilera عن أنها تنتظر مولودها الأول من خطيبها الحالي.

Christina البالغة من العمر 33 عاماً، والتي تكبر خطيبها بـ 4 أعوام، هي أمّ لابنها الأول Max Liron البالغ من العمر 6 أعوام، ووالده هو Jordan Bratman، فيما ستصبح أمّاً للمرة الثانية، بعد أن تضع مولودها الجديد.

جدير بالذكر أنّ Christina أعلنت خطوبتها عبر موقع "تويتر" منMatthew Rutler ، مدرب برنامج "The Voice"، بمناسبة يوم العشاق، بعد أن سبق لهما التعارف في عام 2010، وكان مقدّمة لحبّ كبير جمعهما، وتُوّج بالارتباط بعد 4 سنوات.

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"