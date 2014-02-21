زينة تدلي بأقوالها في قضيتها مع أحمد عز

تدلي الفنانة زينة يوم غد السبت، بأقوالها أمام نيابة حي مدينة نصر في قضيتها ضد الفنان أحمد عز، وسيكون برفقتها محاميها عصام قنديل الذي استعانت به مؤخراً، بعد اعتذار محاميتها الأولى إيناس البيطار عن استكمال القضية، وهو للعلم المحامي الخاص بأسرة الفنانة الراحلة سعاد حسني وشقيق الإعلامي حمدي قنديل زوج النجمة نجلاء فتحي.

وكانت أنباء قد ترددت أن زينة اعتذرت عن حضور تحقيق النيابة قبل يومين، إلا آن محاميها نفى ذلك موضحاً أنها لم تتسلم أي إخطار يطالب بحضورها من قبل.