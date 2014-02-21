بدء الجمعية العمومية غير العادية للأطباء بدار الحكمة

بدأت منذ قيل انعقاد الجمعية العمومية للأطباء بعد اكتمال النصاب القانونى لها .

وانتهى تسجيل المشاركين المسددين للاشتراكات بعد وإكتمال النصاب القانونى للجمعية بحضور 300 طبيب.

كانت النقابة فتحت باب التسجيل للأطباء للمشاركة في الجمعية العمومية بدار الحكمة، اليوم .

وتهدف الجمعية إلى التصعيد ضد الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة بعد تحويلها عضوا بنقابة الأطباء بالقاهرة للنيابة العامة بتهمة التحريض على الإضراب.

يذكر أن جمعية اليوم هي الانعقاد الثانى نظرًا لأن عمومية 7 فبراير لم يكتمل نصابها القانونى بحضور 1000 طبيب، ومن المقرر أن تناقش العمومية تحويل وزيرة الصحة إلى لجنة آداب المهنة بالإضافة إلى مستجدات قانون المهن الطبية.