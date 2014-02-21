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“هنية” يهنئ رئيس وزراء لبنان بتشكيل الحكومة الجديدة

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“هنية” يهنئ رئيس وزراء لبنان بتشكيل الحكومة الجديدة “هنية” يهنئ رئيس وزراء لبنان بتشكيل الحكومة الجديدة

إسماعيل هنية- ارشيفية

هنأ رئيس الفلسطينية المقالة في قطاع غزة إسماعيل هنية رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام بتشكيل الحكومة الجديدة .

وذكر بيان صدر عن حكومة غزة، اليوم الجمعة، أن هنية تمنى التوفيق لنظيره اللبناني في مهمة الحكومة الوطنية والقومية، مشيدا بدور لبنان في دعم القضية واحتضان المخيمات الفلسطينية.

كما ثمن المشاركة اللبنانية للشعب الفلسطيني في معاناته وصموده ومقاومته خلال العقود الماضية ، معبرا عن أمله في بقاء لبنان موحدا قادرا على تجاوز المنعطفات الصعبة.

وأكد هنية أن الشعب الفلسطيني في لبنان سيبقى وفيا للبلد الذي احتضنه ولجميع مكوناته ، وحريصا على أمنه واستقراره وقدسية دماء أبنائه.

أ ش أ

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