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القبض على استرالى تحرش جنسيا بممثلة أمريكية أثناء التقاط صورة معها

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القبض على استرالى تحرش جنسيا بممثلة أمريكية أثناء التقاط صورة معها القبض على استرالى تحرش جنسيا بممثلة أمريكية أثناء التقاط صورة معها

الفنانة الأمريكية سارة هايلاند

 

ألقت الشرطة الأسترالية الجمعة القبض على رجل تحرش بإحدى بطلات المسلسل الأميركي “العائلة الحديثة” أثناء رحلة تقوم بها في أستراليا حيث تصور مع ممثلين آخرين حلقة من المسلسل الساخر.

وكانت سارة هايلاند التي تقوم بدور هيلي دانفي في المسلسل الحائز على جائزة أفضل مسلسل كوميدي تقف لالتقاط الصور مع أحد المعجبين خارج مقر مناسبة عامة في وسط سيدني عندما تردد أنه أمسك بثديها.

وقالت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز إنها ألقت القبض على الرجل البالغ من العمر 29 عاما في الموقع واتهم بالتحرش.

وغادرت هايلاند الموقع مبكرا وكتبت في وقت لاحق على حسابها على تويتر “آسفة لكل المعجبين الذين لم أتمكن من تحيتهم خارج الموقع في كانتاس لكنني اضطررت للمغادرة بسبب لمسة غير لائقة من أحد المعجبين.”

وحصل المسلسل الذي يستعرض حياة اسرة ممتدة على جائزة إيمي لأفضل مسلسل كوميدي في سبتمبر الماضي للمرة الرابعة على التوالي.

وحضر أبطال المسلسل عدة مناسبات عامة واستقبلوا بالترحاب منذ وصولهم إلى استراليا في وقت سابق هذا الأسبوع. ومن المنتظر أن يصوروا مشاهد لحلقة تدور أحداثها في استراليا.

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